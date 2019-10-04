Mucize Doktor son bölümün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Mucize Doktor dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali bu kez kendisini geçmişe götüren bir hasta ile karşı karşıya kalıyor. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Mucize Doktor son bölümde, Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.
Dizinin yayınlanan 5. bölüm fragmanında Ali kendisini geçmişe götüren bir sürpriz ile karşı karşıya kalıyor. Hastanede karşılaştığı hasta Ali'nin ölen abisine benzediği için Ali hastasını kurtarmakta ekstra duygusal anlar yaşıyor. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
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