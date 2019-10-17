Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede?
FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor adlı dizinin nerede çekildiği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Mucize Doktor'un mekan çekimlerinin yapıldığı hastanenin nerede olduğunu merak eden diziseverler, konuya dair detayları internette araştırıyor. Peki, Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede?
Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı ve Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un çekimleri İstanbul'da bir özel hastanede yapılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Mucize Doktor dizisinde yer alan 'Berhayat Hastanesi' kurgu bir isimdir, gerçekte bu isimde bir hastane bulunmamaktadır. Dizinin çekimleri ise özel bir hastanenin İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan yerleşkesinde yapılmaktadır.
KONUSU VE OYUNCULARI
Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.
"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.
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