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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor Berhayat hastanesi nerede?

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Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor Berhayat hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisi nerede ve hangi hastanede çekiliyor sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. Başrolünde Taner Ölmez'in rol aldığı Mucize Doktor dizisinin çekildiği Berhayat Hastanesi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mucize Doktor nerede ve hangi hastanede çekiliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Mucize Doktor dizisinin çekildiği hastane ve dizinin genel olarak çekildiği yerler, izleyicilerin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Kore dizisinden uyarlama olarak ülkemizde Mucize Doktor ismiyle ekranlara gelen dizi, nerede ve hangi hastanede çekildiği ile merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor nerede ve hangi hastanede çekiliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

HAYAT HASTANESİ NEREDE?

Dizinin çekildiği Hayat Hastanesi, Doktorlar dizisi ile aynı hastanedir. Hayat Hastanesinin Beylikdüzü civarında bulunan özel bir hastane olduğu bilinmektedir.

MUCİZE DOKTOR UYARLAMA MI?

Her ne kadar Amerika’da yayınlanan versiyonu ile tanınsa da, Fox TV’nin yeni dizisi Mucize Doktor’un asıl versiyonu Kore’dir. Çoğunlukla Kore’de ortaya çıkan dizinin uyarlama olduğu bilinmekte, Amerikan versiyonu ise temel çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Ancak Mucize Doktor’un asıl senaryosu Kore’ye aittir. İsmi ise ‘Good Doctor’dur Dizinin ilk versiyonu (Kore) 2013 yılında, ikinci versiyonu (Amerikan) ise 2017 yılında çekilmeye başlanmıştır. Dizinin 2018 yılında ise Japon versiyonu çekilmiştir.

FİLMİ DE ÇEKİLDİ

Konusu ilgi çeken ve ülkemizde Mucize Doktor ismiyle yayına giren ‘The Good Doctor’, 2011 yılında sinema filmi olarak da çekilmiştir. Filmin başrolünde ise Orlando Bloom oynamıştır. Ancak filmin senaryosunda var olan kopukluklar dolayısıyla çok fazla beğeni toplamamıştır.

 

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