Mucize Doktor ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor'un 17. bölüm fragmanları yayınlandı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme saatler kala, dizinin fragmanları ve bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Mucize Doktor'un 17. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...

Mucize Doktor'un 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir.

Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür.

Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.