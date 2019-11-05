Mucize Doktor ne zaman? Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Yayın hayatına bu sezon başlayan Mucize Doktor, 9. bölümüyle 7 Kasım Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, ipuçları veren iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde Ali'nin hastanedeki geleceği gündeme gelecek. İşte, Mucize Doktor'un 9. bölüm fragmanları ve yeni bölüme ilişkin kısa özet...
Mucize Doktor'un 7 Kasım akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;
Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.
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