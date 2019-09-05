Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor'un konusu ne?
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra tıp fakültesini birincilikle bitiren Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, yakın zaman sonra FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor'un konusu ne?
Oyuncu kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder ve Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor, konusu ile dikkatleri çekiyor. İşte, Mucize Doktor dizisi hakkında tüm ayrıntılar...
"Mucize Doktor", 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin konusu da merak ediliyor. Yeni dizinin konusu ise şöyle;
"Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları"
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