Mucize Doktor ne zaman başlayacak?
Mucize Doktor, yakın zaman sonra FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra tıp fakültesini birincilikle bitiren Ali'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin yayın günü televizyonseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor ne zaman başlayacak?
Uyarlama konusu ile dikkatleri çeken dizin Oyuncu kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder ve Hazal Türesan gibi isimler yer alıyor. İşte, Mucize Doktor'un 1. bölümünün ekranlara geleceği tarih...
"Mucize Doktor", 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin konusu da merak ediliyor. Yeni dizinin konusu ise şöyle;
"Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları"
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