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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Mucize Doktor dizisine katılan Serenay Aktaş kimdir?

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Mucize Doktor dizisine katılan Serenay Aktaş kimdir?

Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Serenay Aktaş'ın biyografisi televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Daha öncelerde katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran Serenay Aktaş, hayatının önemli bir dönemini de futbolcu olarak sürdürmesi oyuncunun dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Peki Serenay Aktaş kimdir? kaç yaşındadır?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Futbolculuk kariyerinin yanında dizi ve yarışma programlarında da kendisini gösteren Serenay Aktaş, en büyük popülerliği Survivor yarışmasında yakalamıştır.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı. Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dershane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler 'de Pınar karakterini oynadı. Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yarıştı. 2015 Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.2016 Gulumse yeter yaz dizisinde Melis Ozkan karakteriyle konuk oyuncu oldu.

Kulüp kariyeri

Zeytinburnu

15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur.
1207 AntalyasporSantrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

Beşiktaş JK

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti.Takıma katkısından dolayı Serenay'a teşekkür eden Türk, yıldız oyuncuya yeni takımında başarı diledi.

O dönem Survivor Allstar'a katılan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan da duyurmuştu.

Oyunculuk geçmişi

Yıl Yapım Rol Notlar2012 Arka Sıradakiler Gülüm Ana Cast2012 Kalbim Seni Seçti Esra Konuk Oyuncu2012 Yahşi Cazibe Çalkara Konuk Oyuncu2011 Türk Malı Konuk Oyuncu2011 Kanıt - Konuk Oyuncu2013 - 2014 Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hatun Ana Cast2014 Çılgın Dersane 3 Merve Sinema filmi 2014 Figüran Pelin Şafak Sinema filmi2014 Kaçak Gelinler Pınar Yaymaz Ana Cast2015 Acil Aşk Aranıyor Zeynep Ana Cast2016 Makas Berrak Yalçın Televizyon Filmi2016 Rengarenk Konuk Oyuncu2016 Gülümse Yeter Melis Özkan Konuk Oyuncu2016 Yıldızlarda Kayar Das Borak Zümray Sinema Filmi2016 İlişki Durumu : Evli Ceyda Televizyon2017 Meryem Burcu Aktar Tekiner Televizyon2019 Kim Daha Mutlu Sinema Filmi

Yarışma ve programlar
Survivor All Star Kendisi Yarışmacı 2015 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Yarışmacı 2014

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