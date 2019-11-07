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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği yer nerede?

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Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği yer nerede?

Perşembe akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar çekildiği yer ile de ilgi görmeye devam ediyor. Mucize Doktor hayranları her hafta dizinin çekildiği hastaneyi merak edip internette "Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Mucize Doktor'un çekildiği yer nerede? İşte, merak edilen bilgiler.

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi isimlerin oyuncu kadrosuna bulunduğu ve her hafta perşembe akşamları izleyici ile buluşan Mucize Doktor'un yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturuyor. Sevilen dizi her hafta çekimlerinin yapıldığı konumla, en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? İşte, detaylar.

BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisinde yer alan 'Berhayat Hastanesi' kurgu bir isimdir, gerçekte bu isimde bir hastane bulunmamaktadır. Dizinin çekimleri ise özel bir hastanenin İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan yerleşkesinde yapılmaktadır.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNA KİMLER VAR?

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.

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