Mucize Doktor 5. bölüm fragmanları yayınlandı! Mucize Doktor'da bu hafta neler olacak?
Her perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'da bu hafta 5. bölüm heyecanı yaşanacak. 4. bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı, dizinin müdavimleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanları...
Mucize Doktor'un 10 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 5. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren iki fragmanı diziyi takip eden vatandaşlarla paylaşıldı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali'nin neler yapacağı merak konusu. İşte, Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanları...
GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un geçen haftaki 4. bölümünde;
Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.
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