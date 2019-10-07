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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.10.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanları yayınlandı! Mucize Doktor'da bu hafta neler olacak?

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Mucize Doktor 5. bölüm fragmanları yayınlandı! Mucize Doktor'da bu hafta neler olacak?

Her perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'da bu hafta 5. bölüm heyecanı yaşanacak. 4. bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı, dizinin müdavimleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanları...

Mucize Doktor'un 10 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 5. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren iki fragmanı diziyi takip eden vatandaşlarla paylaşıldı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali'nin neler yapacağı merak konusu. İşte, Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanları...

GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un geçen haftaki 4. bölümünde;

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

 

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