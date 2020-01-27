Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor'un 30 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde hastanenin karantina altına alınmasının ardından yaşanan olaylar diziseverlerin ilgisini çekecek. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümünde olacaklar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.