Mucize Doktor 2. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX'un merakla beklenen dizisi 'Mucize Doktor, geçtiğimiz hafta perşembe günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gözler şimdi bu hafta yayınlanacak 2. bölümde. Yeni bölüme kısa bir süre kala, bölüme dair ipuçları veren fragmanlar da diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde; Ferman'ı dinlemeyen Ali, hastanede gerilim yaşatacak. İşte, Mucize Doktor'un 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme ilişkin kısa özet...
Mucize Doktor'un 19 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek 2. bölümünde; ilk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.
İLK BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.
Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.
Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…
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