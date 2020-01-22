Mucize Doktor 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un bu hafta ekranlara gelecek 19. bölümü öncesi yeni bölümden fragmanlar yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Mucize Doktor'un 19. bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 23 Ocak Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekran önünde olacak. Yeni bölümde Ferman asistanlar arasında bir yarış başlatacak. İşte, Mucize Doktor 19. bölüm fragmanları...
Mucize Doktor'un 23 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek 19. bölümünde;
Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.
Diğer tarafta Ali'nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.
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