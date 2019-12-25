Mucize Doktor 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un 26 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, sevilen dizinin yeni bölümünden fragmanlar ve kısa özet...

Mucize Doktor'un 26 Aralık'taki yeni bölümünde;

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir.

Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.