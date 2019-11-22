Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Ferman'dan Nazlı'ya şok! Son bölümde neler oldu?
Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerle paylaşıldı. Ferman'ın Nazlı'ya verdiği haber, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Nazlı için Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlatacağını söyleyen Ferman ve Tanju, genç kızın çöküşünü izlemiştir. Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Nazlı'nın yanında duran tek isim ise Ali Vefa olmuştur. İşte, Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler ve detaylı bilgiler
Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa'nın Nazlı için ön ayak olması, hüzünlü kız için büyük bir destek niteliği taşımıştır. Peki, Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte, son bölüm ardından Mucize Doktor'un 12. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
MUCİZE DOKTOR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mucize Doktor'un son bölümünde
Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle