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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Ferman'dan Nazlı'ya şok! Son bölümde neler oldu?

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Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Ferman'dan Nazlı'ya şok! Son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerle paylaşıldı. Ferman'ın Nazlı'ya verdiği haber, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Nazlı için Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlatacağını söyleyen Ferman ve Tanju, genç kızın çöküşünü izlemiştir. Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Nazlı'nın yanında duran tek isim ise Ali Vefa olmuştur. İşte, Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler ve detaylı bilgiler

Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa'nın Nazlı için ön ayak olması, hüzünlü kız için büyük bir destek niteliği taşımıştır. Peki, Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte, son bölüm ardından Mucize Doktor'un 12. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

MUCİZE DOKTOR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'un son bölümünde

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.

 

 

 

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