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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında Tanju'nun hinliği devam ediyor!

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Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında Tanju'nun hinliği devam ediyor!

Ali Vefa'nın yine kendisini kanıtladığı Mucize Doktor'un son bölümünün ardından 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yine her zaman olduğu gibi Ali üzerinde oynanan oyunların ekrana geldiği Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında Tanju'nun kritik bir anda yaptığı hamle gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu. Peki, Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte, Mucize Doktor son bölümünden yansımalar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında çıkmaza girildiği esnada yine akla gelen ilk isim Ali Vefa olmuştur. Ferman ve Tanju dahil bütün hastanenin seferber olduğu Galip Bey'in ameliyatında çıkmaza girilmiştir. Mucize Doktor'un son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanında tüm hastanenin bilgi birikimini kullandığı bu ameliyatta tek çıkar yol Ali Vefa olarak görünmektedir. Peki, Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANACAK?

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında ameliyat esnasında çıkan problem için Tanju'nun aklına ilk olarak Ali Vefa gelmiştir. Ancak bu durumun ne kadar iyi niyetli olduğu ise düşündürmektedir. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

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