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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 1. bölümü ile ekrana geldi! Mucize Doktor 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Mucize Doktor 1. bölümü ile ekrana geldi! Mucize Doktor 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor dün akşam ekrana gelen ilk bölümü ile Fox Tv ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Otizm ve Savant sendromu bulunan Ali Vefa'nın hayatını anlatan Mucize Doktor, ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. İşte, Mucize Doktor dizinin ilk bölümünde yaşananlar ve 2.bölüm fragmanında ekrana gelenler

Mucize Doktor ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Otizmli Doktor Ali Vefa'nın hayata tutunma çabaları ve karşısında bulunan sıkıntıları yenme mücadelelerini konu edinen Mucize Doktor dizisi, son bölümün ardından 2. yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. İşte, Mucize Doktor 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümü hakkında bazı bilgiler

MUCİZE DOKTOR'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Mucize Doktor dizisinin ilk bölümünde çok yetenekli bir cerrah olan Ali Vefa'yı Hayat Hastanesine kazandırmak isteyen Adil, ciddi bir efor sarf etmiş ancak ilk etapta başarılı olamamıştır. Ta ki yönetim kurulu üyelerinin Ali Vefa'nın başarılarını sosyal medya ve haberlerde görene kadar. 

Bu aşamadan sonra yönetim kurulu ikiye bölünmüştür. Bir kısım Ali Vefa'nın başarılı olacağını düşünürken, bir kısım ise bunu kabul edememiş ve tepki göstermiştir. Ancak bu tepki sadece sözde kalmamış, aynı zamanda komploya dönmüştür.

Sonunda Ali Vefa'ya Adil Hoca garantör olmuş ve 6 ay içerisinde hata yapması halinde kendisi de istifa edeceğini söylemiştir. Bu durum, Ali Vefa'yı istemeyenlerin ise ekmeğine yağ sürmüş ve Adil Hoca'yı da yönetim kurulunda istemedikleri için Ali Vefa cerrah asistanı olarak tayin edilmiştir. 

Kalabalık bir ortamda vakaya denk gelen Ali Vefa'nın atakları tutmuş ve ölmek üzere olan hastaya müdahale etmekte geç kalmıştır. 

Peki, tüm bu olanlar Adil Hoca ve Ali Vefa'nın durumunda bir değişikliğe neden olacak mıdır?

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor'un 2. bölüm fragmanında ölmek üzere olan çocuğa Ali Vefa müdahale edecektir. Müdahalenin sonucunda Ali Vefa'nın hastanedeki durumu da netlik kazanacaktır. Peki, Ali Vefa başarılı olabilecek mi? 

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