Muazzez Ersoy kimdir, kaç yaşında? İşte Muazzez Ersoy'un evlilikleri
Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, konuk olduğu programlar ve konserleriyle gündeme geliyor. Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Muazzez Ersoy, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün 'iyi niyet elçisi' olarak seçilmişti. İşte, Muazzez Ersoy'un hayatına ilişkin bilgiler...
Klasik Türk müziği sanatçısı Hatice Yıldız Levent, ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. 'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülen sanatçı seslendirdiği nostaljik şarkılarda ki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi” olarak da bilinen Muazzez Ersoy, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün “iyi niyet elçisi” seçildi.
Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.
Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.
Özel hayatını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Muazzez Ersoy, iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve 2 yıl sürdü. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu oldu. İkinci evliliği ise İsmet Özhan yaptı çiftin beraberliği sadece 4 ay sürdü.
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