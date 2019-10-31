Muammer Ketenci kimdir, eşi kim, evli mi?
Muammer Ketenci, jüri üyeliğini üstlendiği program ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası olan Muammer Ketenci, eşi ve çocuklarını sır gibi saklıyor. İşte, sert yorumlarıyla dikkat çeken ve merak uyandıran Muammer Ketenci'nin hayatına dair bilgiler...
Asıl soyismi Üstübicioğulları olan Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Babaannesinin kızlık soyadı "Ketenci" ile marka oluşturdu. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü. Aslen Trabzon Akçaabatlı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçiş yaptı.
Yurtdışında ve yurtiçinde birçok ünlü ile çalışan Muammer Ketenci'nin tasarladığı kıyafetler dünyaca ünlü isimler tarafından da beğeni ile giyilmektedir.
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