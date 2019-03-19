Muammer Ketenci kimdir?
Gündemdeki haberler ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Muammer Ketenci oldu. Muammer Ketenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice ile yaşadığı münakaşayla hafızalara kazındı. Peki, Muammer Ketenci kimdir?
Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü. Aslen Trabzon Akçaabat‘lı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçti. İstanbul’da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor.
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