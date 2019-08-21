Mostar Köprüsü’nden atladı
TRT 2’de yayını devam eden “EVLİYA ÇELEBİ’NİN DÜNYA ŞEHİRLERİ” adlı belgeselin sunucusu 67 yaşındaki Ömer Faruk Aksoy, 24 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü’nden Neretva Nehri’ne atlayış gerçekleştirdi.
67 yaşındaki seyyah sunucu Aksoy, “Mostar Köprüsü Atlama Kulübü” uzmanlarının denetimi altında ve ortak bir çalışma ile 24 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü’nden atlayışını gerçekleştirdi.Dik atlayışla kendini Neterva Nehri’nin serin sularına bırakan Aksoy’un atlayışı izleyenlerden büyük alkış aldı.
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