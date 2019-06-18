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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Moskova'nın Şifresi Temel filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Sümela'nın Şifresi filminin devamı olan Moskova'nın Şifresi Temel, 2012 yılında vizyona girmişti. Peki, Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Komedi ve macera türlerindeki Türk filmi Moskova'nın Şifresi: Temel’in yönetmen koltuğunda Adem Kılıç otururken; senaryosunda Yılmaz Okumuş’un imzası bulunuyor. Moskova'nın Şifresi Temel filminde Trabzonlu Temel'in bir yanlış anlaşılma sonucunda Rus mafyası ile çatışıp Moskova'ya gitmesini ve burada yaşadığı maceraları anlatıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Moskova’nın Şifresi filmi Trabzon'da çekildi. Filmin bir bölümü ise Rusya’da yer alan Moskova’da çekildi.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL KONUSU

Temel, Trabzon'da, hazineyi bulmuş ve Zuhal'e kavuşmuştur. Ancak işin aslı Temel'in zannettiği gibi değildir. Korkunç İvan ve mafyası, Temel'in bilmeden yol açtığı bir yanlış anlama sonucunda Türk mafyası ile bir iş için takas yaparken silahlı çatışmaya girmiş ve birbirlerini öldürmüşlerdir. Temel, işler sarpa sarınca hazine için kazdığı çukurdan çıkan Rusların altınlarını, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınları çalınan ve adamları ölen mafya babası Korkunç İvan bu duruma çok sinirlenmiştir. Korkunç İvan bu olay sonrasında en güvendiği adamı Abromoviç'i, Temel’i ortadan kaldırması için Trabzon'a yollar ve olaylar başlar.

Temel, yaşanan bir takım olaylardan sonra peşinde olan tehlikenin farkına varınca Abromoviç'i yakalamak ve hesap sormak için arkadaşı Turgay'la birlikte Moskova'ya gider. Ancak bir süre sonra Ruslara yakalanırlar. Temel'in eşi Zuhal ise, onun Rusya'ya kadınlar için gittiğini düşünerek peşinden gider. Temel'i öldürme niyetiyle Moskova'ya giden Zuhal, onu mafyanın elinden kurtarır. Ancak Zuhal Trabzon'a döndükten sonra yaşanan olayların ardından annesinin evine gider. Temel etrafındakilere Zuhal'e yalan söylemesinin sebebinin Zuhal'i belaya bulaştırmamak için olduğunu bir türlü inandıramaz ve sevdiği kadına kavuşmuşken tekrar kaybeder. Ancak Zuhal'in hamile olduğunu öğrenmesi ile ikili için yeni bir gelecek başlar.

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