Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Moskova'nın Şifresi Temel filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Sümela'nın Şifresi filminin devamı olan Moskova'nın Şifresi Temel, 2012 yılında vizyona girmişti. Peki, Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Komedi ve macera türlerindeki Türk filmi Moskova'nın Şifresi: Temel’in yönetmen koltuğunda Adem Kılıç otururken; senaryosunda Yılmaz Okumuş’un imzası bulunuyor. Moskova'nın Şifresi Temel filminde Trabzonlu Temel'in bir yanlış anlaşılma sonucunda Rus mafyası ile çatışıp Moskova'ya gitmesini ve burada yaşadığı maceraları anlatıyor.
NEREDE ÇEKİLDİ?
Moskova’nın Şifresi filmi Trabzon'da çekildi. Filmin bir bölümü ise Rusya’da yer alan Moskova’da çekildi.
MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL KONUSU
Temel, Trabzon'da, hazineyi bulmuş ve Zuhal'e kavuşmuştur. Ancak işin aslı Temel'in zannettiği gibi değildir. Korkunç İvan ve mafyası, Temel'in bilmeden yol açtığı bir yanlış anlama sonucunda Türk mafyası ile bir iş için takas yaparken silahlı çatışmaya girmiş ve birbirlerini öldürmüşlerdir. Temel, işler sarpa sarınca hazine için kazdığı çukurdan çıkan Rusların altınlarını, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınları çalınan ve adamları ölen mafya babası Korkunç İvan bu duruma çok sinirlenmiştir. Korkunç İvan bu olay sonrasında en güvendiği adamı Abromoviç'i, Temel’i ortadan kaldırması için Trabzon'a yollar ve olaylar başlar.
Temel, yaşanan bir takım olaylardan sonra peşinde olan tehlikenin farkına varınca Abromoviç'i yakalamak ve hesap sormak için arkadaşı Turgay'la birlikte Moskova'ya gider. Ancak bir süre sonra Ruslara yakalanırlar. Temel'in eşi Zuhal ise, onun Rusya'ya kadınlar için gittiğini düşünerek peşinden gider. Temel'i öldürme niyetiyle Moskova'ya giden Zuhal, onu mafyanın elinden kurtarır. Ancak Zuhal Trabzon'a döndükten sonra yaşanan olayların ardından annesinin evine gider. Temel etrafındakilere Zuhal'e yalan söylemesinin sebebinin Zuhal'i belaya bulaştırmamak için olduğunu bir türlü inandıramaz ve sevdiği kadına kavuşmuşken tekrar kaybeder. Ancak Zuhal'in hamile olduğunu öğrenmesi ile ikili için yeni bir gelecek başlar.
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