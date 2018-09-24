Miss Turkey Sena Yağmur Çelik kimdir kaç yaşında ve boyu kaç?
Sena Yağmur Çelik, Miss Turkey 2018'in dikkat çeken yarışmacılarından birisi olarak internet üzerinde sorgulanmaya devam ediyor. Yarışmanın 2018 finaline adını yazdıran toplam 20 kişiden birisi olan Sena Yağmur Çelik, İstanbul'dan katılan isimler arasında yer alıyor. Peki, o isimlerden birisi olan Sena Yağmur Çelik kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sena Yağmur Çelik hakkında merak edilen bazı detaylar
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve şu anda mankenlik yapmaya devam eden Sena Yağmur Çelik, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstik ve Moda Tasarımı bölümünün 3. sınıf öğrencisidir. Sena Yağmur Çelik Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 3 numaralı yeri tutmaktadır. Deren Ertaş'ın boyu, 1,80'dir.
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