Miss Turkey Işıl Coşkun kimdir kaç yaşında ve boyu kaç?
Işıl Coşkun, Miss Turkey 2018'de, izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor. Yarışmanın 2018 finaline adını yazdıran toplam 20 kişiden birisi olan Işıl Coşkun, İstanbul'dan katılan isimler arasında yer alıyor. Peki, o isimlerden birisi olan Işıl Coşkun kimdir ve kaç yaşında? İşte, Işıl Coşkun hakkında merak edilen bazı detaylar
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve iç mimarlık alanında eğitimine devam eden Işıl Coşkun, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Işıl Coşkun Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 14 numaralı yeri tutmaktadır. Işıl Coşkun'ın boyu, 1,76'dır.
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