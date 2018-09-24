Miss Turkey Deren Ertaş kimdir kaç yaşında?
Deren Ertaş, Miss Turkey 2018'de sorgulanan yarışmacılar arasında yer alıyor. 2018 finaline toplam 20 kişinin adını yazdırdığı Miss Turkey'de farklı il ve meslek dallarından isimler yer alacak. Peki, o isimlerden birisi olan Deren Ertaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, Deren Ertaş hakkında merak edilen bazı detaylar
Kırklareli'de dünyaya gelen ve şu anda mankenlik yapmaya devam eden Deren Ertaş, Münih Teknik Üniversitesi Bilgisayara Mühendisliği bölümünün 2. sınıf öğrencisidir. Deren Ertaş Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 2 numaralı yeri tutmaktadır. Deren Ertaş'ın boyu, 1,80'dir.
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