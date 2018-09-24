Miss Turkey Çiçek Arsu kimdir kaç yaşında ve boyu kaç?
Çiçek Arsu, Miss Turkey 2018'de, yarışmanın odak noktaları arasında yer alıyor. Yarışmanın 2018 finaline adını yazdıran toplam 20 kişiden birisi olan Çiçek Arsu, Gaziantep'den katılan isimler arasında yer alıyor. Peki, o isimlerden birisi olan Çiçek Arsu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Çiçek Arsu hakkında merak edilen bazı detaylar
1995 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve resim alanında etkileyici tuvalleri yer alan Çiçek Arsu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema-Televizyon bölümü mezunudur. Çiçek Arsu Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 11 numaralı yeri tutmaktadır. Çiçek Arsu'nun boyu, 1,71'dir.
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