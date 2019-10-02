Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşındadır?
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasında birinci olan isim belli oldu. Jürinin yaptığı oylamaya göre, bu sene Miss Turkey'i Simay Rasimoğlu kazandı. 1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, Türkiye kraliçesi seçilmesinin ardından, internette en fazla aranan ve merak edilen isimlerden oldu. Peki, Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Simay Rasimoğlu'nun hayatı ve biyografisi.
Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından birinci olarak seçilen Simay Rasimoğlu, finali birincilikle bitirdi. Bu senenin kraliçesi ilan edilen Simay Rasimoğlu yarışmanın güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken isimlerindendi.
1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmanın önemli adaylarından birisidir.
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