Miss Turkey Aylin Sabrina White kimdir kaç yaşında ve nereli?
Aylin Sabrina White, Miss Turkey 2018'in dikkat çeken yarışmacılarından birisi olmaya devam ediliyor. Yarışmanın 2018 finaline adını yazdıran toplam 20 kişiden birisi olan Aylin Sabrina White, yarışmaya Dubai'den katılan isimler arasında yer alıyor. Peki, o isimlerden birisi olan Aylin Sabrina White kimdir ve kaç yaşında? İşte, Aylin Sabrina White hakkında merak edilen bazı detaylar
1997 yılında Dubai'de dünyaya gelen ve şu anda mankenlik yapmaya devam eden Aylin Sabrina White, Nevada Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Aylin Sabrina White Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 9 numaralı yeri tutmaktadır. Aylin Sabrina White'ın boyu, 1,73'dir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle