Miss Turkey 2018 Şevval Şahin kimdir ve kaç yaşında?
Şevval Şahin, Miss Turkey yarışmasının merakla araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2018 finaline toplam 20 kişinin adını yazdırdığı yarışmada, farklı il ve meslek dallarından isimler yer alacak. Peki, o isimlerden birisi olan Sevval Şahin kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sevval Şahin hakkında merak edilen bazı detaylar
Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. Sevval Şahin Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 1 numaralı yeri tutmaktadır.
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