Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şevval Şahin, özellikle estetiksiz fotoğraflarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Peki, Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.
Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde okuyor.
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