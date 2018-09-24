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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Miss Turkey 2018'in birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey 2018 birincisi

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Miss Turkey 2018'in birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey 2018 birincisi

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde, Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Sevilen yarışmanın bu yılki kazananı 1999 doğumlu Şevval Şahin oldu.

Bu yıl Hilton Hotel'de düzenlenen Miss Turkey 2018'de kazanan isim Sevval Şahin oldu. 20 güzel kızın tacı takmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı Miss Turkey 2018'de kazanan isim Şevval Şahin olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl olaylı sonuçlanan yarışmayı Aslı Sümen kazanmıştı. İşte 226 kişi arasından seçilerek finale adını yazdıran diğer isimler...

Şevval Şahin ( Miss Turkey 2018 birincisi )
Yaş 19
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Deren Ertaş
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri Kırklareli
MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

Sena Yağmur Çelik
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Göksu Oral

Yaş 22
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU

Cansu Erdönmez
Yaş 24
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Bilge Uluğ
Yaş 22
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Yasemin Aşkın
Yaş 23
Boy 1,78
Doğum Yeri Almanya
INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU

Gülsüm İlayda Özülke
Yaş 21
Boy 1,76
Doğum Yeri Denizli
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Aylin Sabrina White
Yaş 21
Boy 1,73
Doğum Yeri Dubai
UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Roda Irmak Kalkan
Yaş 18
Boy 1,72
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

TÜM MİSS TURKEY FİNALİSTLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 MİSS TURKEY TARİHİ

Miss Turkey Org. 1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. "Miss Turkey" yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir.

Miss Turkey Organisation, Türk insanının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmak amacını taşır.

Biz günümüz kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır.

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