Miss Turkey 2018 adayı Yasemin Aşkın kimdir?
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Yasemin Aşkın oldu. 250'den fazla aday arasından sıyrılarak adından söz ettiren Yasemin Aşkın, 20 ile birlikte finale kalmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Yasemin Aşkın'ın kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Yasemin Aşkın kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 finaline kalan isimlerden biri olan 23 yaşındaki ve 1.78 boyundaki güzel Yasemin Aşkın, Almanya'da dünyaya geldi. Internationale Akademie Für Filmschauspiel Film mezunu olan Yasemin Aşkın Miss Turkey 2018 finalinde 7 numara ile yarışacak.
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