Miss Turkey 2018 adayı Meltem Kırbaş kimdir?
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Meltem Kırbaş oldu. 250'den fazla adayın başvurduğu yarışmaya aday olarak giren Meltem Kırbaş, 20 kişi arasından finale kalmayı başardı. Peki, Meltem Kırbaş kimdir, kaç yaşında?
Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Kampa giren 20 adaydan biri de Meltem Kırbaş oldu. İşte, Meltem Kırbaş hakkında merak edilenler...
1.77 boyundaki Meltem Kırbaş, İzmir’de dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi’nde lisans eğitimini sürdüren Meltem Kırbaş, mühendislik fakültesi endüstri mühendisliği 3. sınıfta eğitimini sürdürüyor.
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