Miss Turkey 2018 adayı Göksu Oral kimdir?
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Göksu Oral oldu. 250'den fazla aday arasından sıyrılan Göksu Oral, 20 kişi arasında finale kalmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Göksu Oral'ın kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Göksu Oral kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 finaline kalan isimlerden biri olan 22 yaşındaki ve 1.80 boyundaki güzel Göksu Oral, İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Göksu Oral, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu.
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