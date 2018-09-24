Miss Turkey 2018 adayı Dilara Yılmaz kimdir?
Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Dilara Yılmaz da Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında elemeleri geçerek ilk 20’ye kaldı. Peki, Miss Turkey 2018 adayı Dilara Yılmaz kimdir?
Aslen Zonduklaklı olan Dilara Yılmaz , 1997 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Almanya’da yaşayan Dilara Yılmaz teknik ressam olarak eğitimini tamamladı. Halen İnşaat Mühendisliği okuyan Ereğlili güzel spor yaparak formunu koruyor. Modellik yapan Ereğlili güzel, yarışmada birinci olduğu takdirde Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. 3 kardeş olan Yılmaz, inşaat Mühendisliği ve açıktan Teknik Ressamlık okuyup ayrıca Fitness ile de uğraşıyor.
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