Miss Turkey 2018 adayı Cansu Erdönmez kimdir
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Cansu Erdönmez oldu. 250'den fazla aday arasından sıyrılan Cansu Erdönmez, 20 kişi arasından finale kalmayı başardı. Peki, Cansu Erdönmez kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 finaline kalan isimlerden biri olan 24 yaşındaki güzel Cansu Erdönmez, İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Cansu Erdönmez 2 üniversite okumakta. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan Erdönmez, Adalet Yüksek Okulu Adalet bölümünde ise 2. sınıfta okuyor.
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