Miss Turkey 2018 adayı Bilge Uluğ kimdir?
Miss Turkey 2018 finalistlerinden biri de Bilge Uluğ oldu. 250'den fazla aday arasından sıyrılarak adından söz ettiren Bilge Uluğ, 20 kişi ile birlikte finale kalmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Bilge Uluğ'un kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Bilge Uluğ kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 finaline kalan isimlerden biri olan 22 yaşındaki ve 1.78 boyundaki Bilge Uluğ, İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda voleybolcu da olan Uluğ, İstanbul BBSK ve Bahçelievler Voleybol takımlarında forma giydi. Bilge Uluğ, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıfta eğitim hayatına devam ediyor.
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