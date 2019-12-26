Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarına güzel haber
Son yılların en sevilen çiftine hayat veren iki oyuncuyu yeniden bir araya geliyor. Miray Daner ve Boran Kuzum, ‘Saygı’ dizisinde başrolleri Nejat İşler’le paylaşacak.
2018 yılında ABD’nin realite şov ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği ‘En İyi TV Çifti’ anketinde ilk kez bir Türk dizi çifti olarak yarışan ve dünya çapında çok izlenen dizilerin çiftlerini geride bırakan ikili, ‘Vatanım Sensin’in ardından
ilk defa birbirleriyle karşılıklı oynayacaklar.
Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.
Dizi BluTV'de yayınlanacak.
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