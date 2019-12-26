Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarına güzel haber

2018 yılında ABD’nin realite şov ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği ‘En İyi TV Çifti’ anketinde ilk kez bir Türk dizi çifti olarak yarışan ve dünya çapında çok izlenen dizilerin çiftlerini geride bırakan ikili, ‘Vatanım Sensin’in ardından

ilk defa birbirleriyle karşılıklı oynayacaklar.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Dizi BluTV'de yayınlanacak.





