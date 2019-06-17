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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Miray Akay kimdir ve kaç yaşındadır?

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Miray Akay kimdir ve kaç yaşındadır?

Güneşin Kızları dizisi ile televizyon dünyasında çıkış yakalayan Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu, gündeme gelen haberlerin ardından sosyal medya ve internette en fazla konuşulan isimlerden oldu. Genç oyuncunun hayatını merak edenler, Miray Akay ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Miray Akay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Akay'ın merak edilen biyografisi.

Babası Türk annesi Ukraynalı olan Miray Akay, Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi başarılı sinama filmlerinde rol aldı. Genç yaşına rağmen, önemli projelere ismini yazdıran oyuncu, nişanlılık haberi ile gündeme geldi. Takipçilerini şaşırtan Miray Akay, internetten bir anda en fazla araştırılan isimlerden biri olarak merak edilmeye başlandı. İşte, Miray Akay'ın hayatına ilişkin bilgiler.

MİRAY AKAY'IN HAYATI

2000 yılında Ukrayna'da dünyaya gelen Miray Akay 19 yaşında. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol alan Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı. Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELERDEN BAZILARI

Yıl Başlık Rolü Notlar Yıl Başlık Rolü Notlar

2013 Kelebeğin Rüyası 

2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915

2014 Halam Geldi

2014 Balık 

2013 20 Dakika

2014 Benim Adım Gültepe

2015 Güneşin Kızları Peri

2017 Dayan Yüreğim

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