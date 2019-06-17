Miray Akay kimdir ve kaç yaşındadır?
Güneşin Kızları dizisi ile televizyon dünyasında çıkış yakalayan Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu, gündeme gelen haberlerin ardından sosyal medya ve internette en fazla konuşulan isimlerden oldu. Genç oyuncunun hayatını merak edenler, Miray Akay ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Miray Akay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Akay'ın merak edilen biyografisi.
Babası Türk annesi Ukraynalı olan Miray Akay, Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi başarılı sinama filmlerinde rol aldı. Genç yaşına rağmen, önemli projelere ismini yazdıran oyuncu, nişanlılık haberi ile gündeme geldi. Takipçilerini şaşırtan Miray Akay, internetten bir anda en fazla araştırılan isimlerden biri olarak merak edilmeye başlandı. İşte, Miray Akay'ın hayatına ilişkin bilgiler.
MİRAY AKAY'IN HAYATI
2000 yılında Ukrayna'da dünyaya gelen Miray Akay 19 yaşında. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol alan Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı. Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.
ROL ALDIĞI PROJELERDEN BAZILARI
Yıl Başlık Rolü Notlar Yıl Başlık Rolü Notlar
2013 Kelebeğin Rüyası
2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
2014 Halam Geldi
2014 Balık
2013 20 Dakika
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Güneşin Kızları Peri
2017 Dayan Yüreğim
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