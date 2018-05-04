Mihriban Zeren Kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Avrupalı Türk kızları arasında düzenlenen Miss Turkuaz Güzellik Yarışmasını kazanarak ismini duyurmayı başaran Mihriban Zeren'in kim olduğu merak konusu oldu. Basında yer alan haberler ya da katıldığı televizyon programları sonrası Mihriban Zeren'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Mihriban Zeren hakkında araştırma yapıyor. Peki, Mihriban Zeren kimdir? Mihriban Zeren kaç yaşında ve aslen nereli?
2017 Miss Turkuaz Güzellik Yarışması'nı kazanarak geniş kitleler tarafından tanınan Mihriban Zeren'in kim olduğu, kariyeri ve özel yaşantısı merak edilmeye başlandı. Mihriban Zeren hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Mihriban Zeren'in kim olduğunu, kariyerini ve özel yaşantısını sorguluyor. İşte, Mihriban Zeren'in merak edilenleri...
MİHRABAN ZEREN KİMDİR?
Babası Türk, annesi Rumen olan Mihriban Zeren 1996’da Romanya'nın başkenti Bükreş’te doğdu. 2006 yılında Sakarya’ya taşınan Mihriban daha sonra tekrar Bükreş’e ve ardından 2011’de Almanya’ya taşındı. Meslek eğitimini bitiren Mihriban Almanya’da bir klinikte Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi biriminde çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında Avrupalı Türk kızları arasında organize edilen "Miss Turkuaz Güzellik" yarışmasını kazanan Mihriban Zeren, Avrupa’da ve Türkiye’de ismini duyurmayı başarmıştır.
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