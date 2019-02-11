Mevlüt Çavuşoğlu, Yüzleşme'de
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da çekimleri devam eden ve şubatta Kanal D ekranlarına gelecek ‘Yüzleşme’ dizisi setini ziyaret etti.
Başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir’in paylaşacağı dizi hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kanal D’nin T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi ‘Yüzleşme”nin tanıtım filmleri de yayınlanmaya başladı. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizide Masal karakterini canlandıran Hande Doğandemir dikkatleri üzerine çekti.
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