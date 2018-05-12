Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.05.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?

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Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?

Survivor yarışmasıyla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Metin Kuş oldu. Survivor yarışmacılarının sağlık problemleriyle ilgilenen ve Survivor yarışmasının doktoru olarak tanınan Metin Kuş'un kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Metin Kuş hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?

Survivor 2018'de yarışmacılar kadar gündemde olan bir diğer isim de yarışmanın doktoru Metin Kuş. Metin Kuş'un kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Metin Kuş hakkında öğrenmek istedikleri konuları soruşturuyor. İşte, Metin Kuş hakkında merak edilen her şey...

METİN KUŞ KİMDİR?

21 Haziran 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Metin Kuş ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanan Kuş, üniversiteden 1988’de mezun olarak Bilecik ve Diyarbakır’da mecburi hizmetini yaptı. 1990 – 1996 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde ihitisas eğitimini tamamlayan Kuş, Genel Cerrah Uzmanı olarak 1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyat yaptı.

Survivor Panorama'ya da katılan Doktor Metin Kuş, Survivor'daki en büyük sakatlığın Atakan'ın sakatlığı olduğunu söylemişti. Geçmişteki yarışmacıların yaşadıkları sağlık sorunlarına değinen Metin Kuş, sakatlık sürecinin değerlendirme aşamasını şu sözlerle ifade etmişti; “Herkeste bir problem oldu. Nagihan’ın sakatlığı stres yarattı. Nagihan’ın dizinde çelişkiler yaşadık. Bütün inisiyatif bendedir, bu konularda. Ne Acun ne Esat karışmaz, ben istemediğim zaman kimse yarışmaz. Bazen yarışmacı oynamak ister. Semih ile ilgili bir hikayemiz var, anlamı yok. Ben istemediğim zaman oynama şanları yok. Bu bir oyun, hayatınızın bir döneminde. Gelecek ve geçecek.

Ameliyatlardan arta kalan zamanlarda tek başıma denizde yelken açmayı sevdiğini söyleyen Metin Kuş, ayrıca motosiklet tutkusu olduğunu da söylüyor.

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