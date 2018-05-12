Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?
Survivor yarışmasıyla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Metin Kuş oldu. Survivor yarışmacılarının sağlık problemleriyle ilgilenen ve Survivor yarışmasının doktoru olarak tanınan Metin Kuş'un kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Metin Kuş hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Metin Kuş kimdir? Survivor'un doktoru Metin Kuş kaç yaşında?
Survivor 2018'de yarışmacılar kadar gündemde olan bir diğer isim de yarışmanın doktoru Metin Kuş. Metin Kuş'un kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Metin Kuş hakkında öğrenmek istedikleri konuları soruşturuyor. İşte, Metin Kuş hakkında merak edilen her şey...
METİN KUŞ KİMDİR?
21 Haziran 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Metin Kuş ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanan Kuş, üniversiteden 1988’de mezun olarak Bilecik ve Diyarbakır’da mecburi hizmetini yaptı. 1990 – 1996 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde ihitisas eğitimini tamamlayan Kuş, Genel Cerrah Uzmanı olarak 1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyat yaptı.
Survivor Panorama'ya da katılan Doktor Metin Kuş, Survivor'daki en büyük sakatlığın Atakan'ın sakatlığı olduğunu söylemişti. Geçmişteki yarışmacıların yaşadıkları sağlık sorunlarına değinen Metin Kuş, sakatlık sürecinin değerlendirme aşamasını şu sözlerle ifade etmişti; “Herkeste bir problem oldu. Nagihan’ın sakatlığı stres yarattı. Nagihan’ın dizinde çelişkiler yaşadık. Bütün inisiyatif bendedir, bu konularda. Ne Acun ne Esat karışmaz, ben istemediğim zaman kimse yarışmaz. Bazen yarışmacı oynamak ister. Semih ile ilgili bir hikayemiz var, anlamı yok. Ben istemediğim zaman oynama şanları yok. Bu bir oyun, hayatınızın bir döneminde. Gelecek ve geçecek.
Ameliyatlardan arta kalan zamanlarda tek başıma denizde yelken açmayı sevdiğini söyleyen Metin Kuş, ayrıca motosiklet tutkusu olduğunu da söylüyor.
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