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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Mesut saldırıya uğruyor! Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı

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Mesut saldırıya uğruyor! Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü ilgi çeken ve severek izlenen dizinin bu haftaki bölümünde Mesut saldırıya uğrayacak ve vurulacak. Peki, Arka Sokaklar'ın cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu haftaki bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde, Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 517. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları.

517. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur.

Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder. Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar.

Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı?

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Nasuh, geride yaratacağı sıkıntıları düşünmeden hastaneden kaçmıştır. Savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. Savcı, Ali'yi babası Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklar.

Rıza Baba, Nasuh ile iletişime geçip kaçışının sonuçlarını anlatır. Sevdiği oğlu Ali, onun yüzünden hapse girmektedir. Nasuh'un adalete teslim olması ve oğlu Ali'yi kurtarması için son bir şansı kalmıştır. Yurt dışına kaçmak yerine savcıya teslim olup kaçışın her ayrıntısını anlatması gerekmektedir.
Bu sırada Mesut, Canan'ı koruması olarak görevinin başındadır. Canan'ın kızını fidye için kaçırmak isteyen terör örgütünün lideri Firaz, adamları ile birlikte konağı basarlar. Hem Mesut, hem de anne kız ağır silahların hedefindedir...

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