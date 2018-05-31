Messi, Türk dizisinin hayranı çıktı
Barcelona'nın ünlü futbolcusu Messi bir Türk dizisinin hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi Instagram'dan yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kısa süre önce Instagram'da yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.
30 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından çocuklarıyla çektiği bir videoyu paylaştı. Arka planda televizyonda 'Kara Para Aşk' isimli dizinin açık olduğu görüldü.
'Kara Para Aşk' dizisinde rol alan Saygın Soysal'ın kısa süreli ekranda görünmesinin arından Messi'nin paylaşımı Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Messi de Türk dizilerine hayran çıktı' yorumunda bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle