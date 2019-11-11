Meryem'den beklenmeyen tokat!
Yaralı Kuşlar 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 151. Bölümünde Meryem'in, Melis'e tokat attığını gören Levent nasıl tepki verecek?
Levent'in kendisinden uzaklaşmasına ve Meryem'e olan ilgisini kıskanan Melis buna daha fazla dayanamaz. Meryem'i önünde bir engel olarak gören Melis onu evden kovar. Melis'in hakaretlerine daha fazla dayanamayan Meryem ise sonunda Melis'e tokat atar. Fakat o sırada konuşmalardan habersiz Meryem'in tokat attığını gören Levent ise şaşkına döner. Peki Levent, Meryem'e nasıl tepki verecek?
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