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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
11.07.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşında?

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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşında?

Meryem İrem Şahin, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediliyor. Selami Şahin'in öz kızı olan Meryem İrem Şahin, eğitiminin bir kısmını yurt dışında tamamladıktan sonra bir süre Türkiye'de yaşamış ve ardından yurtdışı seyahatlerine başlamıştır. Peki, Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Meryem İrem Şahin 21 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Selami Şahin'in son çocuğu olan Meryem İrem Şahin, İngiltere'nin Felsted kentinde aynı şehirle ismi taşıyan lisede gördüğü kısa süreli eğitimin ardından İstanbul'da yer alan Terakki Vakfı Okulları'nda eğitim görmüştür. 2014 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Muğla'da bir mekanda şef olarak çalıştı. Babası Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev almıştır.

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