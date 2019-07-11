Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşında?
Meryem İrem Şahin, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediliyor. Selami Şahin'in öz kızı olan Meryem İrem Şahin, eğitiminin bir kısmını yurt dışında tamamladıktan sonra bir süre Türkiye'de yaşamış ve ardından yurtdışı seyahatlerine başlamıştır. Peki, Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Meryem İrem Şahin 21 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Selami Şahin'in son çocuğu olan Meryem İrem Şahin, İngiltere'nin Felsted kentinde aynı şehirle ismi taşıyan lisede gördüğü kısa süreli eğitimin ardından İstanbul'da yer alan Terakki Vakfı Okulları'nda eğitim görmüştür. 2014 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Muğla'da bir mekanda şef olarak çalıştı. Babası Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev almıştır.
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