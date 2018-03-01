Haberler >Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Meryem dizisinin final bölümü nefes kesti - İşte son bölümde yaşananlar

Meryem dizisinin final bölümü nefes kesti - İşte son bölümde yaşananlar

Meryem dizisi dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Herkesi atlatmayı başaran Oktay, köşeye sıkıştı. Kendisini bir Sargun'un yakalayamayacağını ifade eden Oktay, ayağına takılan taş sonrası uçurumdan düştü. Peki Meryem ve Oktay’ın öyküsü nasıl bitti? İşte Meryem dizisinin son bölümünde yaşananlar!

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 09:31 | Son Güncelleme :

Meryem’in 28 Şubat 2018 Çarşamba akşamı yayınlanan final bölümünde Meryem ile Savaş’ın huzurlu günleri, gelen bebek haberiyle taçlanıyor! İkilinin İsviçre’de planlanan düğünü ise büyük bir tehlike bekliyor! Savaş ile Meryem, bu engeli de aşabilecekler midir?

Meryem 30. Bölümde heyecan fırtınası yaşanıyor. Oktay’ın devamlı karşılarına büyük bir engel olarak çıkması, Meryem ile Savaş’ın büyük bir tehlikeyle yaşamalarına sebep oluyordu. Son olarak nikah törenine baskın yapan Oktay, Savaş’ı öldürmek için oraya gitmişti. Fakat nikah töreninde korkunç bir olay yaşanmış ve Yurdal Sargun’un kızı Yasmin olay yerinde vurulmuştu. Yasmin, geçirdiği ameliyatlarla hayata dönmeyi başarırken, Oktay kaçmıştı.

Köşeye sıkıştığını anlayan Oktay, ne yapacağını bilemez ve herkes için tehlike olmaya devam eder. Bu durumdan sıkılan Savaş, bir an önce Oktay’ın bulunabilmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Uçurumun kenarında Savaş, Güçlü, Burcu ve polis ekiplerini karşısında gören Oktay, yolun sonuna geldiğini anlar. Bir Sargun’un kendisini yakalayamayacağını dile getiren Oktay’ın ayağı taşa takılır ve uçurumdan aşağıya yuvarlanır.

Oktay’ın ölmesiyle, Meryem ile Savaş rahat bir nefes alırlar. İkili İsviçre’nin bir köyünde yapılacak düğünleri için büyük bir heyecanla o günü beklemeye başlarlar. Bu heyecanlı bekleyiş, Meryem’den gelen haberle daha mutlu olmalarına sebep olur. Zira Meryem, Güneş bebeğe hamiledir ve bu müjdeyi bir an önce Savaş ile paylaşır. Savaş, duyduğu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, ikili gelecekleri için sabırsızlık yaşarlar.

Etiketler: Meryem final , meryem son , televizyon , yayın , televizyon programı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri