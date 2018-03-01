Meryem dizisinin final bölümü nefes kesti - İşte son bölümde yaşananlar

Meryem’in 28 Şubat 2018 Çarşamba akşamı yayınlanan final bölümünde Meryem ile Savaş’ın huzurlu günleri, gelen bebek haberiyle taçlanıyor! İkilinin İsviçre’de planlanan düğünü ise büyük bir tehlike bekliyor! Savaş ile Meryem, bu engeli de aşabilecekler midir?



Meryem 30. Bölümde heyecan fırtınası yaşanıyor. Oktay’ın devamlı karşılarına büyük bir engel olarak çıkması, Meryem ile Savaş’ın büyük bir tehlikeyle yaşamalarına sebep oluyordu. Son olarak nikah törenine baskın yapan Oktay, Savaş’ı öldürmek için oraya gitmişti. Fakat nikah töreninde korkunç bir olay yaşanmış ve Yurdal Sargun’un kızı Yasmin olay yerinde vurulmuştu. Yasmin, geçirdiği ameliyatlarla hayata dönmeyi başarırken, Oktay kaçmıştı.



Köşeye sıkıştığını anlayan Oktay, ne yapacağını bilemez ve herkes için tehlike olmaya devam eder. Bu durumdan sıkılan Savaş, bir an önce Oktay’ın bulunabilmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Uçurumun kenarında Savaş, Güçlü, Burcu ve polis ekiplerini karşısında gören Oktay, yolun sonuna geldiğini anlar. Bir Sargun’un kendisini yakalayamayacağını dile getiren Oktay’ın ayağı taşa takılır ve uçurumdan aşağıya yuvarlanır.



Oktay’ın ölmesiyle, Meryem ile Savaş rahat bir nefes alırlar. İkili İsviçre’nin bir köyünde yapılacak düğünleri için büyük bir heyecanla o günü beklemeye başlarlar. Bu heyecanlı bekleyiş, Meryem’den gelen haberle daha mutlu olmalarına sebep olur. Zira Meryem, Güneş bebeğe hamiledir ve bu müjdeyi bir an önce Savaş ile paylaşır. Savaş, duyduğu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, ikili gelecekleri için sabırsızlık yaşarlar.