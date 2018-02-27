Meryem 30. bölüm final fragmanında Meryem ve Savaş mutluluklarına kavuşuyor

Meryem dizisinin 30. bölüm final fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem ve Savaş, aradıkları mutluluğa kavuşuyor. İşte, Meryem dizisinin final bölümünde yaşanacaklar.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Savaş, Meryem, Burcu ve Güçlü nikah için uzun bir yola çıkacaklardır. Fakat dört kişi değildirler, Meryem ve Savaş’ın bir bebeği olacaktır. Aylardır mutluluğun peşinde koşan Savaş ve Meryem kavuşacak, her şeye rağmen aşklarını doyasıya yaşayacaktır. Ama peşlerinde onları takip eden gizemli biri vardır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Oktay’ın hapse girmesiyle Savaş ve Meryem için gergin günler bitmiş olur. Meryem ve Savaş, nikahları için gün saymaktadırlar. Burcu ise hayatı boyunca tuttuğu kinden kurtulmuştur. Güçlü’ye evet demek istemektedir ancak onu hayallerinden alıkoymak da istememektedir. Güçlü ise sadece Burcu ile olmaya hazırdır. Beliz, Oktay’ın yakalanması ile tatmin olmamış, kardeşinin intikamını almak için harekete geçmiştir.