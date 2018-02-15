Meryem 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının duygu yüklü dizisi Meryem kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Meryem’in 14 Şubat Çarşamba tarihli bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Evlilik kararı aldıklarından beri çok mutlu olan Meryem ve Oktay, süreci hızlandırmaya karar verdi. Finale ise Beliz- Oktay yüzleşmesi damga vurdu. Kaçmaya karar veren Oktay’ın eski sevgilisi Beliz ile karşılaşma anı nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Şimdi ise gözler yeni fragmanda. Peki Meryem 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Burcu, Kaan ile Oktay’ın bir şeyler karıştırdığını düşünür ve Savaş da Güçlü ile birlikte enselerine çökemeye hazırlanır. Oktay, bir kez daha kaçmaya başarır ve hiç vazgeçmeye niyeti yoktur. Savaş, Suzan Şahika’nın yanında yer alan kişinin kız kardeşi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşar.
Meryem, Savaş’a hiç ummadığı bir sürpriz yapar ve onu doğduğu ve büyüdüğü eve getirir. Orası Meryem ile Savaş’ın artık bir ömür boyu yaşayacakları evleridir. Meryem ile Savaş, aşklarını bir adım daha ileriye götürmeye karar verirler. Bu karar sonucu ikili, evlenme tarihi alırlar. Güçlü’nün de bir sürprizi vardır. Büyük uğraşlar verdiği aşkı için Burcu’yu çok şaşırtan bir haber verir. Zira Güçlü de Savaş ile Meryem gibi evlilik tarihi alır.
Oktay, Derin’i tuzağına düşürmek için yine planlar yapar. Beliz’in de dahil olacağı bu plan, herkesi karşı karşıya getirecektir.
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