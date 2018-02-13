Meryem 28. bölüm fragmanında Sevgililer Günü coşkusu

Meryem dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sevgililer Günü, aşk dolu geçiyor. İşte, Meryem dizisi yeni bölüm fragmanı.

Oktay’ın kaçacak yeri kalmamıştır ve son kalan parası ile kaçması gerekmektedir. Kaçarken yanında Meryem’i de götürmeye kararlıdır. Savaş ise hayatının geri kalanını Meryem ile geçirmeye ve onunla evlenmeye kararlıdır. Beliz, Savaş ile işbirliği yapıp Oktay’a ulaşacaktır. Çünkü Beliz’in Oktay’a bir sevgililer günü sürprizi vardır.

Meryem ve Savaş birbirlerinden bir daha ayrılmamak üzere aşklarını sımsıkı bağlanırlar. Güçlü ve Burcu aşkı da her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir.

Meryem ve Savaş'ın aşkına daha fazla dayanamayan Derin, buna müdahale etmek ister. Meryem'den intikam almak için onun başına silah doğrultarak aşkı sonlandırma niyetindedir.